Лев Дятлов поздравил с 90-летием бывшего директора Пензенской ГТС

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18 июля 2017, 13:32Общество
Директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Лев Дятлов поздравил с 90-летним юбилеем бывшего руководителя Пензенской городской телефонной станции Григория Богданова.
«Григорий Степанович, разрешите передать Вам огромную благодарность от связистов Пензенской области за самоотверженный труд во благо будущего поколения», – обратился Лев Дятлов к ветерану труда.
Он отметил, что юбилей совпал еще с одной знаменательной датой - 120-летием со дня появления телефонной связи в Пензе.
«Именно пензенской ГТС, ее развитию Вы посвятили большой отрезок своей трудовой деятельности. Человек счастлив тогда, когда он востребован обществом. Профессия связиста всегда была актуальной, так как связь в современном мире значит очень многое», – подчеркнул Лев Дятлов.
Ветеран рассказал о том, как руководил большим коллективом предприятия, которое тогда было самостоятельным подразделением областного управления связи.
«Пензенские связисты всегда работали с душой, старались помочь друг другу и найти верное решение в трудную минуту. И сегодня, в такое динамичное время, я желаю молодым сотрудникам компании успехов, чтобы работа была не в тягость», – сказал Григорий Степанович.
"Лев Дятлов и председатель профсоюзной организации филиала Валентина Липчанская пожелали ветерану доброго здоровья, вручив ему подарок", - сообщает пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком».
Богданов Григорий Степанович родился 15 июля 1927 года в Архангельской области. После окончания электротехникума его распределили в Пензенское управление связи. Он прошел путь от электромонтера радиоузла до директора Пензенской ГТС. За годы руководства с июня 1972 года по октябрь 1982 года в областном центре построили АТС №33, 34 и 45. Также существенно расширили и модернизировали АТС №62 и 63. Григорий Степанович отмечен ведомственными Почетными грамотами и отраслевыми наградами, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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