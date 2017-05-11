11 мая 2017, 12:31Общество Летом работу получат 5000 пензенских ребят В Центре занятости населения Пензы прошла ярмарка вакансий для временного трудоустройства детей и подростков на лето.

На ярмарке ребятам предложили вакансии рабочих по благоустройству и подсобных рабочих, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Как сообщает пресс-служба регионального минтруда, в этом году планируется трудоустроить 4 820 подростков. По состоянию на 2 мая, 378 ребят уже работают.

«Особое внимание при организации трудоустройства уделяется несовершеннолетним гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Работа по временному трудоустройству ведется индивидуально с каждым ребенком с учетом его способностей, возможностей и навыков, оптимального режима труда и места жительства. Временное трудоустройство несовершеннолетних организуется в соответствии с договорами о совместной деятельности, заключаемыми с работодателями», - отметили в пресс-службе.

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