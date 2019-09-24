Летчик-космонавт Самокутяев будет наставником для пензенских школьников

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24 сентября 2019, 13:02Образование
В рамках проекта «Культурный норматив школьника» каждому из пилотных регионов назначат наставника. В Пензенской области им станет уроженец города Пензы Александр Самокутяев.
В качестве тьюторов разработчиками были отобраны деятели искусства, культуры, науки, а также общественные деятели, чьи жизнь и творчество связаны с конкретным регионом: актеры, режиссеры, певцы, спортсмены и др.
Наш земляк, Александр Михайлович Самокутяев, является Героем РФ, совершившим два полета в качестве командира космических кораблей. В качестве позывного сигнала летчик выбрал любимое для каждого пензенца слово – «Тарханы».
По сообщению пресс-службы регионального минобра, наставники будут беседовать с учащимися, читать им лекции, помогать лучше ориентироваться в культурном мире, а также отвечать на вопросы на страницах в соцсетях и приглашать на собственные мероприятия.
«Культурный норматив» предполагает, что в течение года школьники посетят разнообразные мероприятия в сфере культуры, а затем поделятся своими впечатлениями. В конце года классный руководитель подведет итоги и награждит самых активных ребят.
В рабочую группу проекта вошли эксперты в области культуры и образования из многих регионов России, возглавляет команду зампред правительства Пензенской области Олег Ягов.
Разработчики создали соответствующий норматив – какие и сколько учреждений нужно посетить школьнику. Выделено три возрастные группы – 1-4, 5-8 и 9-11 классы. Система поощрений в настоящее время прорабатывается, предполагается, что инициативные ученики смогут посетить творческие смены в лагерях «Артек» и «Орленок» или поучаствовать в программе «Моя Россия» (6+), в рамках которой дети смогут путешествовать по стране и знакомиться с жизнью других регионов, добавили в пресс-службе.
Важным событием в ходе проектной работы станет «Культурный марафон» (6+), который начнется в октябре и завершится «Культурным диктантом» (6+) в ноябре. Методические рекомендации учителям и задания к диктанту уже готовят Минкультуры и Минпросвещения при участии компании-партнера «Яндекс», пишет ИА «Пенза-Пресс».
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