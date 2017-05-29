29 мая 2017, 13:32Общество Лестница на ул. Красной рушится на глазах. ФОТО Жительница Пензы просит отремонтировать лестницу на ул. Красной.

«Лестница на ул. Красной — в ужасном состоянии. Так недалеко и травму получить. Ее будут ремонтировать? Когда?» - написала она в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс».

Женщина также приложила фотографии, свидетельствующие о разрушениях.

Информагентство готовит запрос по этому поводу, пишет «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: Фото автора жалобы