29 мая 2017, 13:32Общество

Лестница на ул. Красной рушится на глазах. ФОТО

Жительница Пензы просит отремонтировать лестницу на ул. Красной.

«Лестница на ул. Красной — в ужасном состоянии. Так недалеко и травму получить. Ее будут ремонтировать? Когда?» - написала она в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс».

Женщина также приложила фотографии, свидетельствующие о разрушениях.

Информагентство готовит запрос по этому поводу, пишет «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: Фото автора жалобы
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