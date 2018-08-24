Лесоруб вне закона. Пензенец накопил многомиллионный долг

В Пензенской области у мужчины образовался долг в 17 миллионов рублей за незаконные действия с лесом.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП, мужчина самовольно уничтожил гектары живых деревьев. Было возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки лесных насаждений.

Однако пензенец не желал возмещать причиненный ущерб, поэтому за дело взялись судебные приставы. Они арестовали пилораму, зернохранилище и автомобиль должника, после реализации которых будет погашена часть суммы.

Кроме того, мужчине придется делиться пенсией, добавили в пресс-службе.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».