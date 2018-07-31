Лес на Западной поляне превратился в помойку. ВИДЕО

Жительница Пензы возмущена: лес на Западной поляне превратили в свалку. Она сделала цикл видео и фотографий, чтобы показать, насколько плохо обстоит дело.

«Лес на Западной, за рестораном «Ласточка» и вдоль жилых домов. Шикарные виды, но за лесом никто не следит, он превращается в помойку - тонны мусора!» - написала женщина.

Пензячка интересуется: кому принадлежит лес? Кто должен навести в нем порядок?

«Можно же выделить немного средств на уборку мусора? Можно лавочки поставить, урны, можно сделать хоть какую-нибудь лесенку к озеру! С гор спускаться могут только молодые люди и то рискуя навернуться!» - возмутилась она.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».