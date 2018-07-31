Лес на Западной поляне превратился в помойку. ВИДЕО

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31 июля 2018, 17:39Общество
Жительница Пензы возмущена: лес на Западной поляне превратили в свалку. Она сделала цикл видео и фотографий, чтобы показать, насколько плохо обстоит дело.
«Лес на Западной, за рестораном «Ласточка» и вдоль жилых домов. Шикарные виды, но за лесом никто не следит, он превращается в помойку - тонны мусора!» - написала женщина.
Пензячка интересуется: кому принадлежит лес? Кто должен навести в нем порядок?
«Можно же выделить немного средств на уборку мусора? Можно лавочки поставить, урны, можно сделать хоть какую-нибудь лесенку к озеру! С гор спускаться могут только молодые люди и то рискуя навернуться!» - возмутилась она.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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