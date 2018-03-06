Леонид Левин высоко оценил пензенские молодежные проекты

Депутат Государственной Думы от Пензенской области Леонид Левин принял участие в работе молодежной дискуссионной площадки «Политика» фестиваля «Ласточка» в качестве федерального эксперта и спикера.

Среди представленных на оценку молодежных проектов он выделил программу «Таланты Сурского края». Она ориентирована на раннее выявление одаренных детей, их обучение и развитие, а также дальнейшую поддержку в профессиональной реализации, сообщает пресс-служба общественной приемной депутата Государственной Думы Леонида Левина.

«Этот проект стимулирует развитие школьников всех возрастов. Но главное, он ориентирован на то, чтобы талантливые молодые люди, которые получили образование в центрах, подобных «Кванториуму», открытому в Пензе, в вузах, в том числе и федеральных, имели возможность достойно реализовать себя там, где они родились и выросли», - отметил депутат.

Леонид Левин напомнил, что при поддержке губернатора и правительства области были сделаны существенные инвестиции в сферу IT-технологий, кроме того, помощь получили от Министерства связи РФ.

Политику представили проект по разработке мобильного приложения «Историческая Пенза», который ориентирован на геймификацию туристических маршрутов, превращая пешеходные туры в увлекательное приключение по изучению достопримечательностей города. Он пообещал лично протестировать приложение и дать свои рекомендации по его улучшению.

Международный фестиваль молодежи и студентов «Ласточка» прошел в Пензе 2-3 марта и собрал участников более чем из 50 стран мира. В рамках фестиваля прошла работа более 20 тематических площадок, посвященных экономике, науке, культуре и искусству, образованию, экологии, политике, журналистике, спорту, пишет ИА «Пенза-Пресс».