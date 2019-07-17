Леонид Левин выбрал СМИ, которым направят господдержку

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин с заместителем руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Владимиром Григорьевым провел заключительное в 2019 году заседание экспертного совета Роспечати. Парламентарий утвердил финальный перечень СМИ, которым направят господдержку.

Участники заседания рассмотрели 680 проектов региональных изданий. Из них эксперты выбрали 397 проектов, которым выделят более 120 млн рублей. Также специалисты поддержали 22 заявки из 39, поступивших со стороны федеральных изданий, здесь сумма субсидий составила около 11 млн рублей, сообщили в общественной приемной депутата.

Всего в 2019 году на поддержку социально значимых проектов в периодических печатных СМИ выделяли более 556 млн рублей. В первом полугодии господдержка была направлена на реализацию 710 социально значимых проектов в региональных СМИ и 115 проектов в федеральных изданиях на общую сумму 422 млн рублей.

«Примечательно, что среди печатных СМИ, получивших государственные субсидии в 2019 году, насчитывается 73 издания для детей и молодежи и 87 газет и журналов на национальных языках, что характеризует разнообразие медийного ландшафта субъектов Российской Федерации. Это позволит сохранить сложившие творческие коллективы работающих редакций», - отметил Леонид Левин, пишет ИА «Пенза-Пресс».