Леонид Левин встретился с руководителем регионального отделения почты

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12 ноября 2018, 13:02Общество
Председатель комитета Государственной Думы России по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин провел рабочую встречу с руководителем Пензенского отделения почты Натальей Арбузовой.
Стороны обсудили вопросы выполнения социальной функции почты в отдаленных районах области, закрытие сельских отделений связи, строительство логистических почтовых центров, обеспечение подписки на районные газеты, приобретение передвижных почтовых отделений, а также реальные размеры оплаты труда почтальонов.
«Необходимо видеть, какие шаги предпринимаются почтой для выстраивания качественного взаимодействия с гражданами в нашей области. Если есть проблемы на законодательном уровне, мы готовы к диалогу. Но важно помнить, что ключевая задача - выполнение социальных функций. Нужно предпринимать все необходимые шаги, чтобы жители Сурского края имели все возможности стабильного получения пенсий и социальных выплат, а также своевременной доставки подписных изданий и заказанных товаров» – отметил Леонид Левин, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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