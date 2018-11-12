Леонид Левин встретился с руководителем регионального отделения почты

Стороны обсудили вопросы выполнения социальной функции почты в отдаленных районах области, закрытие сельских отделений связи, строительство логистических почтовых центров, обеспечение подписки на районные газеты, приобретение передвижных почтовых отделений, а также реальные размеры оплаты труда почтальонов.

«Необходимо видеть, какие шаги предпринимаются почтой для выстраивания качественного взаимодействия с гражданами в нашей области. Если есть проблемы на законодательном уровне, мы готовы к диалогу. Но важно помнить, что ключевая задача - выполнение социальных функций. Нужно предпринимать все необходимые шаги, чтобы жители Сурского края имели все возможности стабильного получения пенсий и социальных выплат, а также своевременной доставки подписных изданий и заказанных товаров» – отметил Леонид Левин, пишет ИА «Пенза-Пресс».