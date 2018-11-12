12 ноября 2018, 13:02Общество

Леонид Левин встретился с руководителем регионального отделения почты

Председатель комитета Государственной Думы России по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин провел рабочую встречу с руководителем Пензенского отделения почты Натальей Арбузовой.

Стороны обсудили вопросы выполнения социальной функции почты в отдаленных районах области, закрытие сельских отделений связи, строительство логистических почтовых центров, обеспечение подписки на районные газеты, приобретение передвижных почтовых отделений, а также реальные размеры оплаты труда почтальонов.

«Необходимо видеть, какие шаги предпринимаются почтой для выстраивания качественного взаимодействия с гражданами в нашей области. Если есть проблемы на законодательном уровне, мы готовы к диалогу. Но важно помнить, что ключевая задача - выполнение социальных функций. Нужно предпринимать все необходимые шаги, чтобы жители Сурского края имели все возможности стабильного получения пенсий и социальных выплат, а также своевременной доставки подписных изданий и заказанных товаров» – отметил Леонид Левин, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
просмотров 53
Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:
Источник фотографии: фото предоставлено общественной приемной депутата Леонида Левина

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ