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04 июля 2019, 10:33Общество
Депутат Госдумы Леонид Левин встретился с работниками культуры. Вместе они ознакомились с выставкой, приуроченной к 175-летию известного пензенского художника К.А. Савицкого.
Парламентарий обсудил с руководителями учреждений культуры области новые поправки в закон о государственных закупках, расширяющие полномочия региональных культурных учреждений, а также перспективы развития отрасли и возможности дальнейшей совместной эффективной работы.
Руководители отметили положительные изменения, которые произошли за последнее время с финансированием объектов культуры, и высказали свои предложения, которые, по их мнению, смогли бы способствовать улучшению общего уровня культуры и повышению социального самочувствия населения.
«Такие встречи крайне полезны, чтобы видеть и обсуждать практические результаты реализации изменений в законодательстве. В тоже время, для вас, личное общение, это наиболее надежный способ передать свои пожелания по дальнейшему совершенствованию закона, как например, обсуждавшаяся нами новая концепция закона «О культуре» - отметил Леонид Левин, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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