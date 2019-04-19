Леонид Левин вошел в топ-50 самых эффективных депутатов

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19 апреля 2019, 11:02Бизнесновости
Депутат Государственной Думы от Пензенской области Леонид Левин занял 46 место в рейтинге, сформированном по данным индексов активности, медийности, экспертных оценок и народного голосования за текущую сессию.
Всего в списке было 450 депутатов Госдумы.
Возглавляя комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, Леонид Левин способствовал привлечению экспертных кругов к дискуссиям и согласованию ряда важных инициатив в сфере связи и интернета, сообщили в общественной приемной депутата.
Помимо работы на федеральном уровне Леонид Левин активно участвует в жизни Пензенской области. Во время региональных недель депутат последовательно посещает все 17 районов Лермонтовского избирательного округа, встречаясь с избирателями, гражданскими активистами и общественными организациями. С момента начала депутатских полномочий им было проработано более 1500 обращений граждан, которые он получал в ходе личных встреч, через депутатскую приемную, а также в электронном виде, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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