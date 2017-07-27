Леонид Левин с рабочим визитом посетил Земетчинский район

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27 июля 2017, 15:34Общество
Председатель комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин встретился с жителями Земетчинского района.
Депутат рассказал земетчинцам о выполненных наказах и новых законопроектах, принятых в весеннюю сессию нижней палаты парламента, а также о своих инициативах в интересах Пензенской области.
После содержательной беседы встреча была продолжена в формате приема граждан – жителей волновали проблемы в области здравоохранения, транспорта, вопросы развития детского и юношеского спорта в поселке, поддержка малых сел и многое другое.
Все обращения были взяты депутатом в работу, в ближайшее время запланированы обсуждения ряда из них с руководителями исполнительных органов власти Пензенской области, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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