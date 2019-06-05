Леонид Левин рассказал, когда в «Заре» построят школу

Беседа с глазу на глаз с народным избранником - это зачастую возможность решить наболевшие вопросы. В Пензе личный прием граждан провел депутат Государственной Думы Леонид Левин.

Пензенцы шли на личный прием к депутату с особыми надеждами. С просьбой решить наболевший вопрос к народному избраннику обратилась Татьяна Анисимова. Ее, как и многих родителей, волнует вопрос, когда начнется строительство школы в микрорайоне «Заря».

«Район растет, детей становится все больше и больше, поэтому, думаю, что этот вопрос волнует всех», - сказала она.

Леонид Левин пояснил, что проблема строительства школы решается совместно с областным правительством и администрацией города. Вопрос взят на карандаш.

«Мы на сегодняшний день оцениваем, что в 2020-м. Вопрос прорабатывается, но с уверенностью можно говорить о том, что в 2021 году у вас будет школа», - ответил Леонид Левин.

По словам депутата, большая часть обращений граждан касалась темы ЖКХ, различных консультаций юридического характера, запросов в федеральные органы власти. В последнее время все чаще стали поступать жалобы на ход, так называемой, мусорной реформы.

«Доходит до того, что в некоторые районы я ездил, беря за руку региональных операторов, чтобы они вместе со мной перед людьми объясняли, что, как и когда будут реализовывать», - рассказал он.

В общественную приемную Леонида Левина поступило около 1600 обращений. Их большая часть решена положительно. Помимо личного приема в Пензе народный избранник также провел встречи с жителями районов области.