Леонид Левин провел прием граждан в Пензе

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08 ноября 2019, 14:34Общество
В рамках своей работы депутат Государственной Думы Российской Федерации Леонид Левин провел личный прием граждан в Пензе.
За помощью к парламентарию с просьбой о поддержке ветеранов боевых действий по ряду вопросов на местном и федеральном уровнях обратились председатель совета пензенской региональной общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» и руководитель областного отделения всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», сообщили в общественной приемной депутата.
«В ноябре 2019 года Государственной Думой включен в план рассмотрения законопроект «Об установлении ветеранам боевых действий ежемесячной денежной выплаты в размере не менее половины величины прожиточного минимума в целом по России». Ваши обращения могут способствовать работе федерального парламента над решением этого вопроса», - сказал Леонид Левин.
Также на приеме подняли вопрос открытия общественной приемной по ЖКХ. Помимо этого, доцент Пензенского государственного университета архитектуры и строительства попросил Леонида Левина помочь в реализации инновационного проекта по борьбе с пробками в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом РФ.
По ряду вопросов депутат начал работу с региональными министерствами. Он запросил дополнительные материалы для более детального изучения, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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