01 декабря 2017, 14:38Общество Леонид Левин провел прием граждан Председатель комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат от Пензенской области Леонид Левин провел прием граждан в своей общественной приемной.

Вопросы жителей касались самых разных сфер: благоустройства территории на улице Ладожской, оказания помощи в рамках программы по содействию добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников для жителя города Заречного, строительства учреждений культуры в селе Иссинского района и многого другого.

Все обращения были внимательно рассмотрены Леонидом Левиным и взяты в работу, сообщает общественная приемная, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

просмотров 67

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Источник фотографии: Фото предоставлено Общественной приемной Леонида Левина

Новости по теме: