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01 декабря 2017, 14:38Общество
Председатель комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат от Пензенской области Леонид Левин провел прием граждан в своей общественной приемной.
Вопросы жителей касались самых разных сфер: благоустройства территории на улице Ладожской, оказания помощи в рамках программы по содействию добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников для жителя города Заречного, строительства учреждений культуры в селе Иссинского района и многого другого.
Все обращения были внимательно рассмотрены Леонидом Левиным и взяты в работу, сообщает общественная приемная, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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