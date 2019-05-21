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21 мая 2019, 15:06Общество
Председатель комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин прокомментировал приостановку сотрудничества Google и Huawei по предоставлению лицензии на использование операционной системы Android и сервисов Google для мобильных устройств.
Леонид Левин отметил, что чем дальше Россия продвигается по пути цифровой трансформации, чем больше сервисов и цифровых инструментов используется гражданами и компаниями, тем больше общество становится зависимым от устойчивой и надежной работы тех высокотехнологичных экосистем, которыми все привыкли пользоваться, сообщили в общественной приемной депутата.
«В то время как на международных площадках экспертами и официальными лицами провозглашаются принципы доброй воли и отказа от вредоносных действий в киберпространстве, мы становимся свидетелями использования цифровых технологий как инструментов политического давления.
Уже явно проглядывает будущее, в котором офф-лайн санкции будут обязательно сопровождаться он-лайн действиями, поэтому нам уже сегодня следует дать ответ на вопрос: когда и как Россия будет готова к таким вызовам, не дожидаясь первых подобных шагов в отношении нашей страны», - подчеркнул депутат, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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