Леонид Левин принял участие в форуме по управлению интернетом

Он отметил, что, несмотря на разные технологически и правовые условия, которые обеспечивают доступ к сети четырех миллиардов пользователей, интернет остается единой системой, которую невозможно разделить на автономные части. При этом глобализация и трансграничность несет риски и угрозы, связанные с переходом преступности и межгосударственных конфликтов в киберпространство, сообщили в общественной приемной депутата.

«Масштаб ущерба от возможных противоправных действий или актов агрессии, совершенных в Сети, ставит нас перед целью объединить усилия и создать единые для всех стран правила взаимодействия с интернетом подобно тому, как в двадцатом столетии мы договорились о ядерном разоружении, пришли к соглашению о мирном статусе Антарктиды», — сказал Леонид Левин.

Депутат подчеркнул, что шаги по выстраиванию суверенитета в цифровом пространстве, которые делает Россия и другие страны, продиктованы стремлением обезопасить национальный сегмент от внешних вредоносных воздействий. Он добавил, что сами высокотехнологичные гиганты признают необходимость более активной роли правительств и регулирующих органов в системе управления интернетом, пишет ИА «Пенза-Пресс».