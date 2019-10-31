Леонид Левин посетил с рабочим визитом Заречный

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
31 октября 2019, 14:42Общество
Председатель комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин посетил город Заречный Пензенской области.
В частности, Леонид Левин встретился с представителями ветеранских объединений города – пришли более 150 активистов различных организаций. Их волновали вопросы мусорной реформы, льгот разным категориям граждан, индексации пенсий и другое. Депутат ответил на них, а в завершении встречи вручил активным представителям старшего поколения благодарственные письма, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Затем Леонид Левин пообщался с журналистами и рассказал им об имеющихся программах по линии Роспечати, субсидиях на социально-значимые проекты.
«Сейчас в Государственной Думе мы активно работаем над сокращением количества обязательных экземпляров печатных изданий и отменой штрафов за анонсы общественных мероприятий, значительно осложняющих работу муниципальных редакций», - отметил он.
Кроме того, ветераны-афганцы обратились к парламентарию за поддержкой создания мемориала героям вооруженных конфликтов, благотворительный фонд «Неравнодушные сердца» выступил с наказом содействовать созданию системы доступного информирования о государственной помощи детям со сложными заболеваниями, а от имени дачного кооператива обратились за помощью в устройстве дорожной развязки. По большей части вопросов заявители получили разъяснения на месте. Часть обращений была принята депутатом для детального изучения, сообщили в пресс-службе общественной приемной Леонида Левина.
В завершении визита Леонид Левин и глава города Олег Климанов обсудили вопросы развития ЗАТО Заречный.
31 октября 2019, 15:38В Пензе разработали программу комплексного развития сельских территорий
31 октября 2019, 15:07В Пензе ночью бродяга проник в квартиру и украл деньги - УМВД
31 октября 2019, 14:42Леонид Левин посетил с рабочим визитом Заречный
31 октября 2019, 14:18В Пензе мужчина сломал дверь в здание и вышел через окно
31 октября 2019, 13:39В Пензе подписали контракт с новым мэром
31 октября 2019, 13:21Пензенские больницы будут принимать пациентов в праздники. ГРАФИК
31 октября 2019, 12:53Пензенских водителей призывают быть внимательнее из-за гололеда
31 октября 2019, 12:26Новогодние елки на улицах Пензы пройдут в 14 местах