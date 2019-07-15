Леонид Левин посетил «Радиозавод»

Во время осмотра производства Леонид Левин и директор завода Олег Ратников обсудили перспективы развития отрасли, расширение портфеля заказов и возникающие проблемы с контролирующими организациями. О частых проверках рассказали и рабочие, сообщили в общественной приемной депутата.

«Внеплановые проверки допустимы только в исключительных случаях определенных законом. Ни для кого не секрет, что эти проверки не только способ улучшить отчетность, но и источник коррупции. Поэтому требования, исходящие в первую очередь со стороны малого и среднего бизнеса, еще более ужесточить правила проведения внеплановых проверок справедливы. Даже для вашего достаточно крупного предприятия это может быть серьезным испытанием, а для фирмы из нескольких человек приход проверяющих может означать паралич работы на целый день, а иногда и на недели.

Не так давно, на прямой линии такой вопрос задал президенту страны пензенский предприниматель. Владимир Путин согласился с тем, что проверяющие должны быть скорее помощниками бизнеса, чем ограничителями его роста. На это должны быть настроены все контролирующие организации. Чтобы обеспечить дополнительный контроль, сейчас предлагается ряд мер, в том числе и так называемый «зеркальный реестр» – когда не только проверяющие, но и проверяемые ведут реестр: кого, кто и по какому поводу проверял и каковы результаты», - рассказал Леонид Левин, пишет ИА «Пенза-Пресс».