Леонид Левин посетил пензенский лагерь «Заря»

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19 июля 2019, 10:32Общество
В ходе рабочего визита в регион в рамках парламентского контроля депутат Государственной Думы от Пензенской области Леонид Левин побывал в летнем оздоровительном лагере «Заря».
Парламентарий осмотрел спальные помещения детей, досуговые, игровые комнаты, пищеблок и спортивные сооружения. На тематической площадке, посвященной экологии, Леонид Левин рассказал детям о важности сохранения и бережного отношения к природе, пожелал хорошего активного отдыха и вручил ребятам наборы футбольных и волейбольных мячей, сообщили в общественной приемной депутата.
В завершении визита парламентарий обсудил с педагогическими работниками и руководством лагеря проблемы, пути их решения, и перспективы детского отдыха в Пензенской области.
«Если правила, устанавливающие разрешительные процедуры меняются даже по ходу одного летнего сезона, и отдых детей ставится под угрозу, то это причина для вмешательства власти, в том числе - на уровне федеральных законодателей. Прошу вас собрать и описать основные проблемы, которые на сегодня являются препятствиями для организации отдыха детей в области», - подытожил Леонид Левин, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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