Леонид Левин посетил оценил школу в микрорайоне Шуист

Депутат Государственной Думы, председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин прибыл в Пензу с деловым визитом. Рабочую поездку он начал с посещения новой школы на улице Светлой в микрорайоне Шуист.

Две спортивные площадки, современные беговые дорожки, поле для занятия футболом, баскетболом и волейболом, тренажеры под открытым небом - это далеко не полный список спортивных объектов, расположившихся на территории нового корпуса школы № 66. Причем всем этим могут пользоваться не только ученики, но и жители микрорайона.

Инновационные лаборатории, компьютерные классы, актовый зал, библиотека с читальным залом. Школа №66 стала первым учебным заведением в Пензенском регионе с IT-уклоном.

«Это школа актуальных профессий. Прежде всего, конечно, это IT-направления. Перед открытием высококвалифицированными специалистами проводилась большая работа как с родителями, так и с детьми», - рассказала директор школы №66 Ирина Авдонина.

Леониду Левину в ходе рабочего визита продемонстрировали, как в школе организованы образовательный процесс и внеурочная деятельность. Также гость пообщался с педагогами и учениками. Депутат подчеркнул: учреждение яркий пример современной системы образования, которая призвана готовить востребованных в стране специалистов.

«Эта школа в очередной раз подчеркивает, что в России существует дефицит специалистов в инженерии, в сфере информационных технологий. Это образовательное учреждение может стать еще одной базовой точкой на карте Пензенской области, где также можно развивать IT-сферу. В целом задача - вместе с правительством и губернатором повышать уровень и качество образования в регионе благодаря дополнительным инвестициям», - сказал он.

Депутат также отметил, что с открытием нового корпуса в регионе решается еще один актуальный вопрос - ликвидации в учреждениях второй смены. В библиотечный фонд школы Леонид Левин подарил книгу Николая Карамзина «История государства Российского» (0+).