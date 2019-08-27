Леонид Левин пообщался с жителями Земетчинского района

Граждане рассказали о своих проблемах и пожеланиях по улучшению работы интернета и сотовой связи в нескольких отдаленных населенных пунктах района, по ремонту дорог, а также по поводу реконструкции соцучреждения. Все вопросы были приняты в работу для более детального изучения, отметили в пресс-службе общественной приемной депутата.

Также в ходе визита Леонид Левин провел рабочее совещание, основными вопросами которого стали мусорная реформа и проблемы в районном здравоохранении.

«Согласен с необходимостью справедливых начислений за ТКО. Сейчас правительство готовит предложения по корректировке подходов. Если этого окажется недостаточно, то понадобятся и законодательные меры. Надо тщательно сформулировать ваши предложения, чтобы их вынести на федеральный уровень.

Что касается здравоохранения. На недавнем совещании, которое проводил президент с членами правительства, как раз была четко обозначена одна из основных проблем отрасли – необходимость восстановления и модернизации первичного звена медицинской помощи как на селе, так и в городах. Президент поручил до 1 октября подготовить принципы модернизации первичного звена здравоохранения с тем, чтобы уже летом следующего года они бы начали применяться. Поэтому нам и в регионе необходимо ответственно подойти к проработке этого вопроса», - сказал он, пишет ИА «Пенза-Пресс».