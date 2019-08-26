Леонид Левин пообщался с жителями села Вишневое

В Вишневом работает небольшое предприятие по производству мебели, Леонид Левин посетил его в первую очередь. Руководитель рассказал ему об обеспеченности заказами, зарплате сотрудников.

«Вы предоставляете рабочие места на селе, платите налоги и, что очень важно, работаете на результат, имеющий большое социальное значение. На федеральном уровне власти важно видеть позицию таких людей как вы, и делать все, чтобы сохранять и развивать подобные предприятия», - заметил Леонид Левин в ходе беседы с предпринимателем.

Далее депутат поговорил с местными жителями. Отмечено, что парламентарий не первый раз приезжает в это село и хорошо знаком с ними. В ходе личного приема граждане рассказали Леониду Левину о своих проблемах, в частности, их волновали вопросы обеспечения льготными лекарствами, вхождения в программу капитального ремонта учреждения культуры, оказания помощи по сложному случаю взыскания алиментов и другие.

Так как визит проходил в День государственного флага, Леонид Левин вручил благодарности лучшим работникам местного самоуправления Тамалинского района.

Кроме того, он посетил мемориальный комплекс и музей, посвященные прославленному уроженцу села Вишневое - маршалу Советского Союза Н. И. Крылову, там он оставил памятную запись в книге почетных гостей, сообила пресс-служба общественной приемной депутата, пишет ИА «Пенза-Пресс».