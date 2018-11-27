Леонид Левин пообщался с жителями Каменского района

Депутат провел прием граждан, во время которого обсудил вопросы о продолжении программ благоустройства, решение сложных жилищно-коммунальных вопросов, а также проблемы в области здравоохранения.

Также политик провел встречу с общественниками и депутатами Каменского района, где рассказал о федеральных трансфертах, которые направятся в Пензенскую область в 2019 году, программах поддержки, которые будут продолжены в районе в будущем, а также ответил на вопросы, интересующие каменцев. В частности, была поднята тема федеральной грантовой поддержки по программе благоустройства малых городов, сообщает общаественная приемная депутата.

«Мы готовы поддерживать вас на федеральном уровне, но, если вы заявляетесь на конкурс, необходимо качественно подготовить все документы», – подчеркнул Леонид Левин.

Кроме того, в ходе визита парламентарий посетил уникальную районную телестудию, встретился с сотрудниками каменской телекомпании и печатных средств массовой информации района, где рассказал о существующих возможностях изыскания средств дополнительного финансирования СМИ.

В канун празднования Дня матери, совместно с главой района Сергеем Юркиным Леонид Левин принял участие в торжественном мероприятии, где поздравил собравшихся и вручил почетные награды женщинам Каменского района, пишет ИА «Пенза-Пресс».