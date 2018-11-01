Леонид Левин пообщался с пензенской молодежью

В рамках работы на региональной неделе депутат Государственной Думы от Пензенской области Леонид Левин встретился с молодыми активистами профсоюзного движения региона.

Леонид Левин рассказал собравшимся об изменениях в законодательстве, которые произошли во время сессии федерального парламента, обсудил популяризацию престижа рабочей профессии, обозначив важность темы человека труда.

Представители молодежного профсоюза лесного хозяйства предложили разместить в СМИ цикл видеоматериалов о своей работе, в виде соцрекламы. Парламентарий поддержал инициативу, рекомендовав профсоюзным активистам всех отраслей продвигать контент такого типа. Он подчеркнул, что для начала такой работы не нужно глобальных вложений и профессиональных студий.

«Современные гаджеты позволяют качественно подготовить необходимые для размещения материалы. Важно чтобы каждый из вас, на своем месте занимался продвижением профессии, применяя весь спектр возможностей современных технологий. Кроме того, необходимо чтобы ваше непосредственное руководство поддерживало вашу инициативу, тогда и местные СМИ вас поддержат» - отметил политик.

По итогам встречи были намечены пути взаимодействия с органами местной и федеральной власти по возникающим вопросам, сообщили в общественной приемной депутата, пишет ИА «Пенза-Пресс».