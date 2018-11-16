Леонид Левин помог пензенцам разобраться в проблемах

К депутату обратились представители региональной Мордовской национально-культурной автономии. Они намерены издавать краеведческий журнал, и им необходима помощь.

Также к Леониду Левину пришли несколько семей из Пензы. Они попросили депутата рассмотреть варианты внесения поправок в принятый закон о предоставлении отпусков многодетным гражданам.

Кроме того, в ходе приема депутату поступили обращения по сложному случаю коммунальных платежей за неиспользуемое жилое помещение и предоставлению площадей для учреждения внеклассного образования, сообщили в общественной приемной.

Леонид Левин рассмотрел все обращения и предложил для каждого заявителя наиболее эффективный план решения проблемы, пишет ИА «Пенза-Пресс».