Леонид Левин помог отремонтировать дорогу в Пензе

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10 июля 2017, 12:05Общество
Благодаря депутату Госдумы от Пензенской области Леониду Левину дорога от поселка Победа Железнодорожного района города Пензы до федеральной трассы М5 «Урал», которая не ремонтировалась более 10 лет, вошла в программу «Безопасные и качественные дороги» – в настоящее время капитальный ремонт асфальтового покрытия на данном участке почти закончен.
С существующей проблемой, которая долгие годы волновала жителей, к Леониду Левину обратился индивидуальный предприниматель, осуществляющий автоперевозки на маршрутном автобусе. Он неоднократно писал пензенским чиновникам, однако эти обращения никакого действия не возымели, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
Предприниматель в своих письмах отмечал, что «в последнее время из-за неудовлетворительного состояния проезжей части участились случаи схода с линии автобусов, обслуживающих указанный маршрут, на всем протяжении автодороги имеются дефекты дорожного покрытия (ямы, неровности, выбоины), а также отсутствует дорожная разметка, тротуары для пешеходов и выделенное уширение проезжей части для остановки маршрутных транспортных средств».
При этом заявитель обращал внимание на то, что ранее принятые городским департаментом ЖКХ меры по засыпке ям щебнем на данном участке дороги результатов не принесли. В результате первых осадков щебень выбился, а состояние проезжей части ухудшилось, после чего предприниматель от лица жителей поселка «Победа» обратился к Леониду Левину. В итоге совместной работы депутата с главой города вопрос решился в пользу пензенцев.
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