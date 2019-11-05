Леонид Левин ответил на вопросы жителей Белинского района

Депутат осмотрел центральный парк села Поим, который создали по программе «Комфортная среда». На его благоустройство из федерального бюджета выделяли 2 млн 300 тысяч рублей.

После Леонид Левин провел личный прием граждан. Большинство обращений касались вопросов плохой работы интернета и сотовой связи. Для того, чтобы упростить решение проблемы депутат предложил подготовить сводные справочные данные по населенным пунктам сельсовета, где существуют такие проблемы.

Индивидуальный предприниматель попросил депутата рассмотреть возможности льгот для мелкого бизнеса на селе, в связи с требованиями к обязательному использованию кассовой техники. Леонид Левин порекомендовал подготовить коллективное обращение в его адрес и выразил готовность в ближайшее время провести консультации с профильным Комитетом Госдумы и Федеральной Налоговой Службой России.

На несколько обращений сельчан парламентарий ответил на месте, сообщили в общественной приемной депутата, пишет ИА «Пенза-Пресс».