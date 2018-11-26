Леонид Левин ответил на вопросы зареченцев

Председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин провел прием граждан в городе Заречный Пензенской области.

Местная жительница во время приема спросила о программе «Формирование комфортной городской среды» после принятия нового государственного бюджета, а председатель местной общественной организации «Совет ветеранов» передала депутату волнующий население вопрос перехода на цифровое телевещание и связанных с этим возможных финансовых расходах.

Кроме того, к политику поступили обращения с просьбой разъяснить механизм реализации проекта «Умный город».

Также участники предложили расширить государственную поддержку малоимущим и многодетным семьям, которые живут в Заречном.

«По всем обращениям жителям были предоставлены развернутые ответы, вопрос государственной поддержки конкретной многодетной семьи был взят на контроль для детальной проработки», - сообщили в общественной приемной депутата.

Также во время посещения Заречного Леонид Левин провел рабочее совещание с руководителями подразделений местного самоуправления города. Стороны обсуждали темы социальной поддержки населения, вопросы здравоохранения в закрытых административно-территориальных образованиях и проблемы в отрасли спортивного обучения.

«Темы, которые вы поднимаете, - важные, необходимо, в рамках своих полномочий, взаимодействуя с областной властью отработать все на местах, выработать позицию, с которой в случае необходимости будем выходить совместно с вами на федеральный уровень» – отметил Леонид Левин.

В завершении визита депутат посетил недавно отремонтированный ДК «Современник», где поздравил зареченских женщин с Днем матери и вручил благодарственные письма, пишет ИА «Пенза-Пресс».