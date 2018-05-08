Леонид Левин одобрил проект по сохранения пензенских усадеб

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08 мая 2018, 14:03Общество
Депутат Государственной Думы от Лермонтовского округа Пензенской области Леонид Левин встретился с председателем Молодежного парламента при Законодательном Собрании Пензенской области Андреем Сушковым, в ходе которой они обсудили результаты работы коллегиального органа и его законодательные инициативы.
Также депутат одобрил предложения молодых парламентариев по сохранению культурного наследия Пензенской области – уникальных дворянских усадеб, в частности Голицинской усадьбы в Тамалинском районе, которая является редким памятником эпохи классицизма.
«Забота об архитектурных памятниках Пензенской земли является важной частью общей работы области по сохранению богатого культурного наследия нашего края», – подчеркнул он.
Также депутат поддержал инициативу проведения мониторинга качества мобильной связи и интернета на территории региона силами молодежных организаций в период летних каникул, сообщает общественная приемная депутата.
«Сегодня государство ведет активную работу по обеспечению связью малых населенных пунктов, и здесь крайне важно получать живые отзывы, чтобы иметь представление о реальном положении дел и вносить соответствующие коррективы. Помощь молодежи считаю неоценимым подспорьем в этой работе», – пояснил Леонид Левин.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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