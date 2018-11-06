Леонид Левин оценил разработки воспитанников «Кванториума»

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06 ноября 2018, 16:36Общество
Депутат Госдумы от Пензенской области Леонид Левин ознакомился с работой детского технопарка «Кванториум НЭЛ».
Проект на территории Пензенской области действует чуть более года. Политику показали проекты «Кванто КУБ» и «Паспорт таланта».
Леонид Левин отметил, что качество пензенских разработок и оснащенность «Кванториума» техникой находятся на высоком уровне.
«Такие проекты необходимо поддерживать. Увлеченность и успехи учащихся являются основным критерием и лучшим доказательством любви к той работе, которую вы делаете» - добавил депутат, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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