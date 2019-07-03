Леонид Левин оценил работу предприятия «Пензахолод»

Депутат Госдумы, председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин прибыл в Пензу с деловым визитом. В рамках рабочей поездки он посетил предприятия малого и среднего бизнеса.

Леонид Левин посетил различные предприятия, в числе которых - Пензахолод. Его продукция представлена в 76 регионах. Это не считая экспорта в Казахстан и Беларусь. На нем производят больше 30 тонн продукции ежедневно, оно входит в 15 крупнейших производителей страны по обороту.

«Смотрю, чем живет, как дышит сегодняшний средний и малый бизнес, в чем ему необходима помощь как на законодательном, федеральном уровне, так и с точки зрения регулирования правоприменения на местах», - сказал депутат.

Отдельное внимание было уделено возможности развития бизнеса в Пензе. Это касается реализации продукции, низкого процента кредита и уменьшение количества проверок надзорными органами.

«Если мы решим эти проблемы, то, поверьте, малый и средний бизнес будет активно развиваться. И в Пензенской области будет таких успешных предприятий, как «Пензахолод», не единицы, а десятки или сотни», - отметил Леонид Левин.

Депутату Госдумы в ходе деловой встречи показали рабочий процесс на предприятии и угостили собственной продукцией. Визит гостя продолжится встречей с работниками предприятия. Леонид Левин рассказал о законах, принятых с начала 2019 года, среди которых - право на отгул для прохождения диспансеризации, выбор времени для отпуска, сокращение срока получения материнского капитала, ипотечные каникулы и отмена роуминга по России.