Леонид Левин: 9 Мая всегда будет для нас священным праздником

«Сколько бы лет ни прошло, сколько эпох и поколений ни сменилось, День 9 Мая будет для нас самым главным, священным праздником. Считаю важным выразить самую искреннюю благодарность победителям, всем, кто ценой беспримерного мужества и нечеловеческих усилий защитил нашу Родину.

Уверен, героизм старшего поколения нашего народа – это пример доблести в служении Отечеству для современной молодежи. Важно сделать все, чтобы наши дети и внуки никогда не узнали, что такое война», - отмечается в поздравлении.

Леонид Левин пожелал пензенцам мира, крепкого здоровья и всего самого доброго, пишет ИА «Пенза-Пресс».