Лео Бакерия высоко оценил продукцию пензенского кластера «Биомед»

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
05 декабря 2017, 15:09Общество
В Пензе подвели итоги участия в работе Всероссийского съезда сердечно-сосудистых хирургов, который прошел с 26 по 29 ноября в Научном центре имени Бакулева Минздрава России в Москве.
На мероприятии представили разработки в области сердечно-сосудистой хирургии. Выставку посетили десятки ведущих российских сердечно-сосудистых хирургов и руководители научных медицинских организаций, сообщает пресс-центр правительства Пензенской области.
«Руководитель Центра сердечно-сосудистой хирургии Лео Бакерия высоко оценил достижения наших компаний как по производимому ассортименту изделий, так и разработкам, обеспечивающим минимальное вмешательство при проведении операций», - отметил руководитель совета кластера, управляющий ЗАО НПП «МедИнж» Сергей Евдокимов.
Участники выступили с докладами, посвященными оценке эффективности медицинских изделий производителей кластера, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«Участвуя в таких научных и выставочных мероприятиях, мы создаем долгосрочный задел для наших компаний как с точки зрения продвижения выпускаемых изделий в среде медицинского сообщества, так и мониторинга потребностей отечественной медицины - для перспективных исследований и разработок», - сказал Сергей Евдокимов.
05 декабря 2017, 19:53Житель Сосновоборского района спас жизни трех человек
05 декабря 2017, 19:43В Пензе станет больше светофоров
05 декабря 2017, 19:39Педагоги из Москвы посетят лучшие школы Пензы
05 декабря 2017, 19:31В Пензе в суд передали дело о заложницах в сауне
05 декабря 2017, 19:24Пензячка лишилась в баре мобильного телефона и денег
05 декабря 2017, 19:19Пензенцы в восторге от концерта «ДДТ»
05 декабря 2017, 19:11В Пензе хотят внедрить новые формы противодействия наркомании
05 декабря 2017, 19:04В Кузнецке чествовали инвалидов, добившихся успеха