05 декабря 2017, 15:09Общество Лео Бакерия высоко оценил продукцию пензенского кластера «Биомед» В Пензе подвели итоги участия в работе Всероссийского съезда сердечно-сосудистых хирургов, который прошел с 26 по 29 ноября в Научном центре имени Бакулева Минздрава России в Москве.

На мероприятии представили разработки в области сердечно-сосудистой хирургии. Выставку посетили десятки ведущих российских сердечно-сосудистых хирургов и руководители научных медицинских организаций, сообщает пресс-центр правительства Пензенской области.

«Руководитель Центра сердечно-сосудистой хирургии Лео Бакерия высоко оценил достижения наших компаний как по производимому ассортименту изделий, так и разработкам, обеспечивающим минимальное вмешательство при проведении операций», - отметил руководитель совета кластера, управляющий ЗАО НПП «МедИнж» Сергей Евдокимов.

Участники выступили с докладами, посвященными оценке эффективности медицинских изделий производителей кластера, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«Участвуя в таких научных и выставочных мероприятиях, мы создаем долгосрочный задел для наших компаний как с точки зрения продвижения выпускаемых изделий в среде медицинского сообщества, так и мониторинга потребностей отечественной медицины - для перспективных исследований и разработок», - сказал Сергей Евдокимов.

Общество

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Источник фотографии: http://www.pnzreg.ru/news/ekonomika/56440/