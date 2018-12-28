Ленинский район Пензы признали лучшим по новогоднему оформлению

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28 декабря 2018, 12:03Общество
28 декабря в мэрии Пензы наградили победителей конкурса на лучшее новогоднее оформление.
Награды вручил глава администрации Виктор Кувайцев на последнем аппаратном совещании в этом году.
«Мы вместе готовились, проведена серьезная работа по оформлению городских улиц к новогодним и рождественским праздникам. Хотелось бы сделать больше, чтобы неохваченных микрорайонов Пензы не осталось, поэтому в следующем году мы обязательно продолжим украшать территории», - отметил мэр.
Праздничное оформление улиц оценивала специальная комиссия. Победителем стал Ленинский район. Виктор Кувайцев вручил главе администрации Надежде Москвитиной Почетную грамоту и сообщил, что призом станет полмиллиона рублей на благоустройство района.
Второе место поделили Первомайский и Октябрьский районы, третье занял Железнодорожный. Каждому из них направят по 300 тысяч рублей.
Виктор Кувайцев поблагодарил всех за работу и отметил, что благодаря совместным усилиям город стал ярче, сообщает пресс-служба мэрии, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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