Легкоатлетка из Пензы завоевала «бронзу» юниорского чемпионата Европы

В Пензу вернулась Яна Смердова - бронзовый призер юниорского чемпионата Европы по легкой атлетике, который проходил в Швеции. На турнире ей пришлось выступать под нейтральным флагом. До серебряной медали девушке не хватило всего четыре секунды. Тем не менее, свой результат она называет лучшим в сезоне.

Тяжелая борьба на каждом метре дистанции уже позади. Теперь Яна Смердова может спокойно принимать поздравления. На юниорском чемпионате Европы по легкой атлетике, который проходил в шведской Евле, спортсменка, выступавшая под нейтральным флагом, стала третьей на 20-километровой дистанции по спортивной ходьбе. Яна Смердова финишировала с результатом 1.35.58. От «серебра» ее отделили всего четыре секунды. Пензенскую атлетку опередили спортсменки из Турции и Польши.

«Сначала мы шли в лидерах, нас было спортсменов десять. Потом я перешла на вторую позицию, затем на четвертую. Это был самый напряженный момент, потому что я знала, что могу лучше», - рассказала спортсменка.

Добиваться успеха на соревнованиях самого высокого уровня Яне Смердовой помогают ее тренеры. Девушка занимается у Алексея и Юлии Воеводиных. На их счету - медали чемпионатов мира и Европы, а также Олимпийских игр. Юлия Воеводина поехала со своей воспитанницей в Швецию и старалась давать ей подсказки по ходу всей дистанции. По признанию самих тренеров, быть спортсменом проще, нежели наставником.

«Сложнее переживать за своих воспитанников. Лучше бы сам встал и сделал дело, а здесь в голову не залезешь к ним, не узнаешь, какие у них тараканы», - рассказали Алексей и Юлия Воеводины.

Теперь Яна Смердова будет готовиться к чемпионату мира (0+), который пройдет в Дохе. Однако главная цель - отобраться на Олимпиаду, а для этого нужно пройти 20 километров за 1:31:00, то есть почти на пять секунд быстрее.