Легенды пензенского рока побывали в гостях ТРК «Экспресс»

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16 июня 2019, 16:37Политика
Гостем очередного выпуска программы «Концертник» (16+) на телеканале «Экспресс» станет группа «Кенгуру». Их песни и рассуждения о родном городе, которым, кстати, является Пенза, совсем скоро можно будет услышать в эфире.
Их называют легендами и отцами русского психоделического рока, а они рассуждают о склонении одного из пензенских микрорайонов. Все потому, что известная советская и российская группа «Кенгуру» родом из Пензы. Начиналось все в далеком 89-м, в школе №17.
«Баянист у нас работал сторожем, и нам директор разрешал по ночам репетировать, спасибо ему, и записали там даже несколько альбомов первых», - рассказал солист группы Юрий Козлов.
Творческий расцвет группы пришелся на начало 90-х. Артисты вспоминают - это было время активных тусовок и бесконечных поездок по музыкальным фестивалям. Для многих поклонников «Кенгуру» осталась яркой приметой «лихих», но коллектив успешно работает и сегодня. В год группа дает от пяти до десяти концертов, и это не считая закрытых выступлений.
«Говорили и говорят о брендировании Пензенской области. Какие-то там разработки заказывали за бешенные деньги. А для меня брендом области является группа «Кенгуру». По мне, так наша сурская рок-культура началась с «Кенгуру» и по большому счету на «Кенгуру» и закончилась», - поделился своим мнением редактор авторских и тематических программ ТРК «Экспресс» Павел Прохоренков.
Музыканты играют в самых разнообразных жанрах — от городского романса и фолка до психоделического рока и ска. Присоединиться к разговору по душам и музыкальному драйву зрители телеканала «Экспресс» смогут уже 19 июня, когда в эфир выйдет программа «Концертник».
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