Ледяной флешмоб. Пензенцы жалуются на сосульки

Морозы и резкая оттепель - время, когда угроза для жизни нависает над головой в буквальном смысле. Метровые сосульки и сильная наледь за первую неделю нового года образовалась практически на всех зданиях Пензы. Жители города активно выкладывают в интернет фотографии обледенелых крыш, которые коммунальные службы не спешили очищать в праздничные дни. Жалоб уже не один десяток - люди обращаются в городскую администрацию и единую диспетчерскую службу. Накануне решение проблемы взял на контроль губернатор.

Жители Пензы устроили своеобразный флешмоб - меряются, у кого на крыше сосульки больше. В соцсетях выкладывают фотографии, под которыми быстро набираются комментарии. На одной из них изображен дом №10 на улице Мира. По фото видно, что сосульки свисают прямо над пешеходной дорожкой и входами в подъезды. Среди комментариев: «Пока кого-нибудь не покалечат, никто не дернется сшибить. Все как обычно». «Ждут, пока стоя снизу сбивать можно будет». «Откройте окно. Возьмите швабру и сбейте. Пока сами не сделаете, никто не сделает».

По словам местных жителей, сосульки на крыше их дома начали расти с первых чисел января. Однако сотрудники управляющей компании приехали туда только после выходных. Сосульки сбили, а проблема осталась - во всяком случае, по мнению Любови Кривошеевой. Пенсионерка недоумевает, почему на козырьках подъездов не убрали лед толщиной почти в полметра.

«Козырьки скоро отвалятся. Дому 54 года, никто не хочет слушать, посылают, говорят, иди, старуха, не надоело ходить? Отвечаю, что уже устала платить из своего кармана, чтобы кто-то этим занимался», - сказала она.

А в доме №93 по улице Чаадаева проблемы появились сразу после того, как наледь убрали с крыши.

«Отбивали сосульки, и, наверно, прохудилась крыша, после этого началось это безобразие. Звоним, но никто не принимает никаких мер», - рассказала жительница дома №93 по улице Чаадаева Любовь Полимова.

Над входом в один из подъездов нависла ледяная глыба размером в пять этажей.

Оправдание у коммунальных служб одно - говорят, что просто не успевают почистить сразу все крыши. В среднем под ведомством у одной управляющей компании - 30-40 жилых домов. Поэтому сначала выезжают по заявкам.

В первую очередь, коммунальщики чистят снег на крышах в местах, где внизу всегда много людей и машин. Затем дело доходит до закрытых зон, где нет ни подъездов, ни тротуаров, в таких местах можно найти огромные глыбы, вес которых достигает десяти и даже больше килограммов.

Чисткой занимаются кровельщики. На скатных крышах - альпинисты. Все проходят аттестацию для работы на высоте. За действиями людей на крыше снизу всегда следит мастер. Опасную зону обязаны оградить сигнальными лентами. Иначе невнимательные пешеходы рискуют получить травму.

«Часто даже ленты не помогают. Кто-то смотрит в телефон, другие - о чем-то думают, но не глядят на крыши», - сказал старший мастер управляющей компании Виктор Пронькин.

Работу коммунальщиков отслеживают сотрудники администраций. Они ежедневно проводят рейды по районам и составляют реестр домов с особо опасными крышами, как, к примеру, на улице Циолковского.

«За каждым сотрудником закреплена территория, они осуществляют объезд по Октябрьскому району каждый день с 8.00. Можем составить протокол, направить в ГЖИ для дальнейшего составления протокола и направления в суд», - рассказала начальник отдела благоустройства администрации Октябрьского района Пензы Анна Задоян.

На уборку крыш управляющим компаниям отводят трое суток. Если коммунальщики не укладываются в сроки, суд может назначить штраф в размере от 50 тысяч рублей. Правда, такая мера наказания не всегда влияет на качество работы от которой зависит безопасность горожан.