Ледовый дворец для фигуристов планируют разместить в дальнем Арбеково

В Пензе в районе улицы 65-летия Победы планируют возвести ледовый дворец для занятий фигурным катанием. Новый спортивный объект в дальнем Арбеково должен быть сдан в 2022 году.

Возможность реализации инициативы, с которой ранее выступил губернатор Иван Белозерцев, обсудили в администрации города.

Образцом для проектирования объекта может послужить физкультурно-оздоровительный комплекс в Кузнецке, пояснили в пресс-службе мэрии. По словам председателя Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Владислава Чеснокова, туда стоит пригласить директоров и тренеров спортшкол, которые осмотрят объект и решат, подходит ли он для тренировок. Они же смогут сформировать корректное техническое задание.

По мнению мэра Андрея Лузгина, следует рассмотреть и другие проекты повторного применения.

«Надо предусмотреть в бюджете города средства на проектирование объекта, а также посмотреть по архитектурному облику и цветовому решению ледового дворца, чтобы он вписался в застройку квартала», - заявил градоначальник, пишет ИА «Пенза-Пресс».