18 мая 2017, 14:03Лента новостей ЛДПР выступает за запрет деятельности микрофинансовых организаций С начала 2017 года в Государственной Думе активно обсуждают закон о деятельности микрофинансовых организаций. Проценты по займам у современных ростовщиков нередко измеряются тысячами процентов годовых. За злостными неплательщиками, которые не смогли вовремя избавиться от своих долгов, начинают охотиться коллекторские службы. ЛДПР не первый год выступает за изменение структуры потребительских и микро займов.

В апреле президент Владимир Путин поручил Госдуме навести порядок в работе микрофинансовых организаций. За полный запрет деятельности таких фирм выступают Владимир Жириновский и депутаты фракции ЛДПР. Решать вопрос, по мнению либерал-демократов, нужно как можно скорее, ведь невыплаченные долги по экспресс-кредитам стоят людям нормальной жизни.



«Закрывать все эти микрофинансовые организации, отдавать под суд тех, кто скрывает настоящую информацию, и развивать кассу взаимопомощи через профсоюзы, по месту работы - там граждане соберут деньги и будут отдавать. Там уже не обманет никто», - предложил председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский.

А пока этого не произошло Владимир Жириновский говорит о необходимости обязать кредиторов брать с заемщиков не более 30% в год.



«Тогда не будет проблемы. А если вы пишите 2%, а потом мелким почерком – «в день», то получается в месяц уже 60%, а через десять месяцев - 600%», - сказал Владимир Жириновский.

Также ЛДПР выступает за запрет деятельности тех, для кого главное - это выбить долг. Работники коллекторских служб творят произвол во многих городах России, и сколько не регламентируй их работу, все равно они используют запрещенные приемы. По мнению Жириновского, сущность коллекторских агентств изначально криминальная, и в угоду банкам-кредиторам и микрофинансовым организациям фактически подменяет работу службы судебных приставов.

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