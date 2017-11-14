14 ноября 2017, 19:31Общество ЛДПР предложили поднимать планку минимального размера оплаты труда Госдума Российской Федерации рассматривает бюджет на 2018 год и основные показатели до 2020 года. Впервые за последние годы проголосовала за бюджет в первом чтении и фракция ЛДПР. В финансовом плане правительства предлагаются меры по снижению долгов регионов, а это, по мнению Владимира Жириновского, сегодня - одна из основных проблем.

Нагрузка госдолга на регионы существенная – это около трети их собственных доходов. Отменить все долги субъектам России - такое решение, по мнению депутатов фракции ЛДПР, позволит создать миллионы рабочих мест и повысить уровень жизни населения.

«Долги у регионов - уже больше триллиона! Они никак не могут вернуть! А доходов хватает, чтобы не долг возвращать, а проценты по долгам! Это тупик. Надо простить или отсрочить на 30-40 лет, тогда доходы регионы будут использовать для развития своей области, края, республики», - предложил председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский.

Либерал-демократы уверены, что половина налогов должна оставаться на местах и направляться на развитие местной промышленности, а чтобы бизнесменов становилось больше - нужно дать полную свободу малому предпринимательству, прежде всего, связанному с производством. Владимир Жириновский также настаивает на полной модернизации структуры и технической базы как в авиации, так и в железнодорожном транспорте.

«Вы посмотрите, все летят через Москву – это же невероятно дорого! Уже давно пора сделать так, чтобы летели напрямую в город – из Самары в Пензу, из Пензы в Вологду. Даже с точки зрения безопасности. Что случится со страной, если московские аэропорты будут закрыты? Все, никто не может долететь ни в Сочи, ни в Мурманск», - отметил Владимир Жириновский.

И важнейшее из предложений ЛДПР - борьба с бедностью. По мнению депутатов, нужно постоянно поднимать планку минимального размера оплаты труда, чтобы он доходил до 20 тысяч рублей.

Общество

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