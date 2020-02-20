Лариса Рябихина приступит к обязанностям вице-губернатора

20 февраля 2020, 11:02Бизнесновости
20 февраля в правительстве Пензенской области прошло совещание, на котором губернатор Иван Белозерцев сообщил о новых назначениях.
В частности, глава региона проинформировал членов правительства о том, что Лариса Рябихина с 25 февраля назначена на государственную должность вице-губернатора - руководителя аппарата губернатора и правительства Пензенской области.
Кроме того, с 19 февраля на государственную должность заместителя председателя правительства Пензенской области назначен Валерий Савин.
В рамках совещания Иван Белозерцев также дал ряд поручений, связанных с деятельностью правительства и исполнительных органов государственной власти в период праздничных и выходных дней, сообщили в пресс-центре облправительства, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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