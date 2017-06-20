Лановой поделился с пензенцами любимыми произведениями о войне

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20 июня 2017, 18:55Культура
Пензу с патриотическим спектаклем «Спасибо за верность, потомки!» посетил Народный артист СССР Василий Лановой. В Большом зале пензенского драматического театра актер прочитал стихи о Великой Отечественной войне и отрывки из произведений русских классиков.
Известного артиста зрители встречали стоя и бурными аплодисментами. В Пензу с патриотической акцией-концертом «Спасибо за верность, потомки!» приехал Народный артист СССР Василий Лановой. На спектакль в драматический театр пришли больше тысячи пензенцев - детей войны.
«Мы пришли и на звезду посмотреть, и приобщиться к патриотическому воспитанию. Самый любимый фильм - «Офицеры». В этой роли раскрылись все его положительные качества», - отметила жительница Пензы Анна Зеленская.
«Я его считают своим примером из детства. Стараюсь жить воспоминанием о его фильмах и подражать ему», - призналась зрительница Альбина Логунова.
Со сцены в исполнении Василия Ланового прозвучали хорошо известные зрителю стихи и песни о войне. В интервью журналистам актер признался, что для него эти произведения остаются самыми любимыми.
«С семи до десяти с половиной лет, которые прошли в военное время, все это вогнали в организм. И теперь для меня лучше стихи - военные, лучшие песни - военные, лучшая проза – тоже военная», - поделился Народный артист России.
Концертная программа «Спасибо за верность, потомки!» существует четыре года. Кроме пензенцев, ее уже видели жители еще 70 городов России. В будущем актер планирует продолжить выступления в городах Европы.
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