Квартиру сердобчанки обчистили перед Новым годом

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25 декабря 2018, 16:38Криминал
30-летняя жительница города Сердобска Пензенской области обратилась в полицию после того, как обнаружила, что в ее квартире побывали воры.
Установлено, что неизвестный проник в жилище через окно, предварительно разбив стекло. Из дома пропали сотовый телефон и деньги, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Спустя некоторое время полицейские нашли подозреваемого. Им оказался ранее судимый 33-летний уроженец Саратовской области. Он во всем сознался. Мужчину задержали, по факту кражи возбудили уголовное дело.
Если в суде докажут вину саратовца, его могут изолировать от общества на шесть лет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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