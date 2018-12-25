Квартиру сердобчанки обчистили перед Новым годом

30-летняя жительница города Сердобска Пензенской области обратилась в полицию после того, как обнаружила, что в ее квартире побывали воры.

Установлено, что неизвестный проник в жилище через окно, предварительно разбив стекло. Из дома пропали сотовый телефон и деньги, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Спустя некоторое время полицейские нашли подозреваемого. Им оказался ранее судимый 33-летний уроженец Саратовской области. Он во всем сознался. Мужчину задержали, по факту кражи возбудили уголовное дело.

Если в суде докажут вину саратовца, его могут изолировать от общества на шесть лет, пишет ИА «Пенза-Пресс».