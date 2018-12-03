«Квартал Луи» объявляет набор в студию танцедвигательной терапии

3 декабря отмечается Всемирный день инвалидов. То, что Пенза станет лидером социальных инициатив помощи людям с ограниченными возможностями, несколько лет назад никто и предположить не мог. В 2017 году общественная организация «Квартал Луи» открыла активный пансион «Дом Вероники» для ребят с тяжелой формой инвалидности, сейчас ведется строительство арт-поместья «Новые берега». Оно станет федеральной экспериментальной площадкой по развитию молодежных практик для людей с ограниченными возможностями.

Андрей Мещеряков - массажист. И, во время выполнения работы, никто на первый взгляд не сможет догадаться, что у молодого человека полностью отсутствует зрение. Он хорошо чувствует, в каких позвонках его пациентов есть проблемы, а спина каждого из них, - как хорошо изученная карта.

«Некоторые говорят, что меня, наверное, сюда поставили еще и как психолога, потому что общаюсь с клиентами, даю советы, им нравится», - рассказал он.

Андрей Мещеряков еще слабовидящим работал сборщиком на деревообрабатывающем предприятии. Однако, когда зрение полностью исчезло, вспомнил про мечту детства и отучился на массажиста. Теперь он - один из главных специалистов мастерской развития «Квартала Луи». К нему на прием, как правило, не приходят, а приезжают на колясках. В числе его пациентов - Ольга Белова. В девять лет она неудачно упала. Что у нее серьезная травма позвоночника, стало понятно еще в машине «скорой помощи» - отказали ноги.

«Мама первое время носила меня в школу на руках, я это помню, она хотела, чтобы я общалась и училась, как все нормальные, здоровые дети», - рассказала она.

После курса массажа Ольга написала слова благодарности в книге отзывов и предложений. Подобных записей там уже десятки. Благодарят за увлекательные уроки живописи, занятия по мелкой моторике, необычные сеансы в сенсорной комнате. Веронике из «Дома Вероники» особенно нравится так называемое тяжелое одеяло, которое создает эффект защищенности от не всегда доброго мира.

«Влияние на органы чувств - это большое количество информации, которое человек может на себе испытать. Если знать, как правильно обращаться с этими разными стимулирующими штуками, то можно достичь не только релаксационного эффекта, но и наоборот, тонизирующего», - объяснила психолог, специалист по мелкой моторике мастерской развития «Квартал Луи» Елена Ромашина.

Каждое из занятий в мастерской - это ступенька в развитии маленького или уже взрослого человека с ограниченными возможностями. Там особенное не только оборудование, но и сами материалы.

«Мне больше всего нравится тут рисовать, особенно люблю портреты и пейзажи», - рассказал воспитанник «Квартала Луи» Дмитрий Фадеев.

Он и его мама Галина Викторова ходят туда около года. Сначала посещали занятия в клубе приемных родителей, теперь ходят на уроки в мастерскую развития. От диагноза «задержка развития» остались лишь воспоминания.

«Инвалидность в нашем случае была связана с тем, что ребенок очень сильно отставал в развитии, к сожалению, это норма, когда дети находятся в системе. Это, наверное, самый распространенный диагноз. Когда ребенок попадает в семью, конечно, нужно время, терпение, силы прикладывать, максимально стараться развивать его, и это работает», - рассказала Галина Викторова.

Занятия для детей и взрослых с инвалидностью в мастерской развития проходят бесплатно. Чтобы мастерская продолжала работать, «Кварталу Луи» требуется финансовая поддержка. Тем, кто неравнодушен, нужно отправить SMS со словом «Равные» на номер 3443, указав сумму дарения в рублях. Помощь сейчас будет как нельзя кстати.

«Квартал Луи» объявляет набор на новые занятия в инклюзивную студию танцедвигательной терапии (0+). Телефон для записи - 24-19-58.