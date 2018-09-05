05 сентября 2018, 17:39Общество

Кузнецку выделят 35 млн руб на формирование комфортной городской среды

5 сентября губернатор Пензенской области Иван Белозерцев принял участие в форуме «Кузнецк - строим будущее вместе».

Как сообщает пресс-центр облправительства, глава региона посетил дискуссионную площадку, заслушал доклады о модернизации городских объектов и комплексном освоении территории под строительство жилья. Он отметил, что Кузнецк – город перспективный, и архитекторам надо обратить на него пристальное внимание. При этом не надо забывать об озеленении, подсветке зданий.

«Формирование комфортной городской среды – одно из главных условий для того, чтобы наша молодежь оставалась в родных местах. С 2017 года реализуется приоритетный проект благоустройства дворовых территорий и общественных пространств. На модернизацию объектов в городах и районах Пензенской области из федерального и регионального бюджетов было выделено свыше 300 миллионов рублей. В прошлом году 11 муниципальных образований приняли участие в этой работе, в текущем – все городские округа и районы. Каждому из них выделено не менее 5 миллионов рублей. На следующий год будут направлены средства в таком же или большем объеме. Кузнецку - 35 миллионов рублей», - сообщил Иван Белозерцев.

Напомним, в этом году Кузнецк стал победителем всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в категории «Малые города от 50 до 100 тыс. человек». Город получит 100 миллионов рублей на дальнейшую работу по благоустройству.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: http://www.pnzreg.ru/news/ot-pervogo-litsa/105955/

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