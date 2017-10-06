06 октября 2017, 19:23Общество Кузнецку выделено 25 миллионов рублей на благоустройство дворов и парка Реализация федерального проекта по благоустройству дворовых территорий и городского парка в Кузнецке Пензенской области находится под контролем региональных властей. Особое внимание уделяется качеству ремонта. Темпы строительных работ оценили представители областного правительства и общественных организаций.

Городской парк Кузнецка заполонила строительная техника. У подрядной организации осталось меньше недели, чтобы выполнить свою часть работ по реализации проекта «Парки малых городов России». В частности, заасфальтировать все основные дорожки. Темпы работ в зеленой зоне оценили первый заместитель председателя правительства региона Андрей Кулинцев и куратор проекта реконструкции Александр Еремкин. После кузнецкого парка они осмотрели один из 20 отремонтированных в городе дворов.

«В первую очередь, мы обратили внимание на качество. Сегодня мы сделали замечания, и, надеемся, что они исправят их», - сказал Александр Еремкин.

На реализацию программы «Формирование комфортной городской среды» Кузнецку выделено 22 миллиона рублей из федерального бюджета и около трех миллионов - из областного.

«Таких денег давно не выделялось на благоустройство дворов и общественных пространств. Поэтому мы очень рассчитываем, что они будут максимально направлены на пользу жителей Пензенской области и города Кузнецка. Очень хочется, чтобы работы были выполнены, прежде всего, качественно, это наша основная задача визита в Кузнецк», - рассказал Андрей Кулинцев.

В ближайшее время все работы по благоустройству дворовых территорий в рамках федеральной программы в Кузнецке будут завершены.

Общество

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