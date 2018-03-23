Кузнецкому полицейскому предложили не возбуждать дело за 50 000 рублей

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23 марта 2018, 17:37Криминал
В Кузнецком районе Пензенской области возбудили уголовное дело по факту покушения на дачу взятки должностному лицу.
Следствием установлено, что 51-летнюю женщину заподозрили в хищении у односельчанина более 100 тысяч рублей.
Находясь в служебном кабинете участковых уполномоченных полиции, кузнечанка пыталась передать сотруднику правоохранительных органов 50 тысяч рублей, чтобы на нее не заводили уголовное дело. Однако полицейский от взятки отказался, сообщает пресс-служба СУ СКР по Пензенской области.
В настоящее время расследование продолжается, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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