«Кузнецкому музыкальному колледжу» исполнилось 50 лет

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14 июня 2019, 19:09Культура
Музыкальный колледж города Кузнецка Пензенской области отметил полувековой юбилей. За 50 лет учреждение подготовило порядка 1500 квалифицированных специалистов, и большинство выпускников колледжа реализовали себя в любимой профессии.
«Кузница кадров» - этот эпитет в праздничный вечер звучал чаще остальных. Несомненно, главная гордость колледжа - его выпускники. Многие из них остались в родном городе, и сейчас составляют более половины преподавательского состава колледжа и детской музыкальной школы.
«Учеба дала мне жизнь, открыла дверь в сказку. До сих пор здесь работаю», - рассказал преподаватель «Кузнецкого музыкального колледжа» Александр Кочнев.
«Здесь не просто дают знания, а еще очень тщательно проверяют их, уровень творческого потенциала. Нам здесь дают возможность полностью реализоваться»», - сказала преподаватель «Кузнецкого музыкального колледжа» Виктория Дергунова.
Перед началом праздничного концерта директор училища Александр Поздняков провел гостей по специально оформленным залам, где на стендах можно было ознакомиться с полувековой историей училища. За 50 лет «Кузнецкий музыкальный колледж» подготовил 1500 квалифицированных специалистов.
«Образование, которое получают здесь, - не просто качественное, оно уникальное. Выпускники востребованы за пределами Пензенской области, и даже Российской Федерации», - отметила министр культуры и туризма Татьяна Курдова.
Между «Кузнецким музыкальным колледжем» и городской администрацией налажено тесное деловое сотрудничество. Например, творческие коллективы учебного заведения – непременные участники практически всех значимых городских мероприятий.
«Александр Николаевич инициирует очень много мероприятий на сцене колледжа, которые украшают и разнообразят культурную жизнь города. Я очень ценю это. Он два раза был на доске почета, так и третий будет. Как раз новую построим»», - сказал глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский.
В рамках праздничного концерта на сцену выходили дипломанты и лауреаты международных конкурсов, участники ведущих творческих коллективов страны. Все - выпускники «Кузнецкого музыкального колледжа», которые вновь продемонстрировали свои таланты на сцене родного учебного заведения.
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