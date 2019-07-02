Кузнецкого педофила отправили в колонию на 14 лет

В Кузнецком районе Пензенской области вынесли приговор 41-летнему мужчине, который виновен в шести эпизодах насильственных действий в отношении детей.

Установлено, что осенью 2015 года кузнечанин несколько раз совершил действия сексуального характера с дочерью сожительницей и ее подругой. Девочки в это время находились в квартире с ним одни. Чтобы они ничего не рассказывали родителям, негодяй покупал им сладости.

«В июле 2018 года мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении маленького родственника сожительницы», - сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

В ходе следствия кузнечанин находился под стражей. Суд приговорил его к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Решение еще не вступило в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».